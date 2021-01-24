Алла Довлатова рассказала, как быстро сбросила вес после родов

Радиоведущая Алла Довлатова – мама четверых детей. Старшей ее дочке уже 21 год, а младшей – скоро будет четыре. Во время каждой беременности блондинка набирала порядка 20 килограммов, от которых благополучно избавлялась через полтора-два месяца.

Главным условием в борьбе с лишним весом Довлатова называет спорт. Фитнесом она занимается три-четыре раза в неделю, иногда и пять. Практикует аквааэробику, дыхательную гимнастику, интервальное голодание и массажи.

«Я начала делать висцеральный массаж. Он помогает расстаться с тем жиром на животе, который накопился за долгие годы. Органы стали работать по-другому. Просто встали на место, это большое дело», — рассказала Довлатова «СтарХиту».

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