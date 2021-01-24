«Сотканная из добра»: бывший директор ныне покойной Юлии Началовой поделилась редким фото певицы

31 января исполнилось бы сорок лет замечательной певице Юлии Началовой. Увы, звезда не дожила до своей прекрасной даты – 16 марта 2019 года вокалистка скончалась от тяжелой болезни, ей было всего 38 лет.

Ко дню рождения Юлии Началовой, а затем и к ее памятной дате федеральные каналы покажут несколько архивных программ с ее участием. Первый канал снял целый фильм о жизни певицы, который выйдет в эфир с 25 по 27 января.

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Активное участие в организации памятных эфиров приняла бывший директор и подруга покойной Юлии Началовой Анна Исаева. Она поделилась в Instagram архивным фото со звездой, на котором обе запечатлены в гримерке канала СТС.

«Если вам интересно, откуда это фото и почему на столе в гримерной бургеры, поясню. Это съемки проекта «Два голоса» канала СТС, 2015-2016 годы, ведущие Началова и Шепелев. Кому интересно, пересмотрите. Так вот, иногда в гримерку привозили вредную еду, есть очень хотелось, потому что съемочный процесс занимал по 18-19 часов», — написала Анна Исаева.

Подписчики Анны Исаевой поблагодарили ее за память о певице и признались, что до сих пор не могут поверить в смерть молодой и невероятно красивой и талантливой Юлии Началовой.

«Анна, спасибо вам! Светлая память Юле, талантливой и сотканной из добра», «Любим Юлечку. Не верится, что ее с нами нет», «Царство ей небесное, смотрит на нас с облачка», — высказываются в Сети.

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