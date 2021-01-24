Это случилось: звезда сериала «Чики» расстался со статусом холостяка

Звезда сериала «Чики» Сергей Гилев женился. Избранницей 41-летнего актера стала журналистка Екатерина Дмитриева. Девушка младше его на 16 лет. Пара связала себя узами брака в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

«Вот у нас сегодня свадьба была быстрая», — подписал снимок Гилев.

На фото Сергей позировал в классическом костюме, который дополнил шарфом, а невеста была в пальто в клетку и белых ботинках с букетом полевых цветов. От традиционного белоснежного платья возлюбленная актера отказалась, отдав предпочтение принтованному наряду длины миди.

Фанаты засыпали новоиспеченного жениха и его невесту поздравлениями и пожеланиями.

«Совет да любовь! Ура! Будьте счастливы! Красивые! Вот молодцы! Поздравляю! Класс!» — писали пользователи Сети.

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