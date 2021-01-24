«А что с рукой?»: фанаты высмеяли Пынзарь, которая похвасталась пышным бюстом и тонкой талией

Сразу после Нового года Даша и Сергей Пынзари улетели в Америку. Посетить США было их давним планом и вот он осуществился. Сначала пара побывала в Нью-Йорке, затем отправила в Майами. Теперь же супруги решили посетить сафари-парк, который находится во Флориде. Своим подписчикам в Instagram Дарья показала, как они провели время, не забыв опубликовать и свое фото. На снимке блондинка позировала в коротких шортиках и топе. Некоторые фанаты уличили девушку в использовании программ для коррекции.

«А что с рукой? Она живет отдельно», — писали пользователи Сети.

Напомним, что в начале января Пынзарь отметила свое 35-летие. Праздник по этому поводу устроила в США.

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