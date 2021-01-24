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«Красоточка»: Каменских эффектно обнажила бедра на песчаном пляже

Певица поделилась снимком с отдыха на Мальдивах.

«Красоточка»: Каменских эффектно обнажила бедра на песчаном пляже
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Недавно Настя Каменских с Потапом отдыхали на Мальдивах. Пара уже вернулась из отпуска, но певица продолжает делиться солнечными снимками в своем Instagram. На этот раз она показала, как позировала на песчаном берегу. Настя выбрала черную рубашку, эффектно обнажив бедра. Стоит отметить, что украинская дива позировала без макияжа, поразив фанатов натуральной красотой.

«Красоточка! Огонь! Как всегда великолепна! Какая красивая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что на Мальдивах в новом году уже успели отдохнуть и многие другие селебрити. Среди них Полина Гагарина с детьми и новым возлюбленным, Ольга Бузова с Давой, Настасья Самбурская и другие.

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