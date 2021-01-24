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Похудевшая Чехова блеснула «ложбинкой греха» в ажурном топе

Телеведущая рассказала фанатам, как сбросила лишние килограммы.

Похудевшая Чехова блеснула «ложбинкой греха» в ажурном топе
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

В конце прошлого года Анфиса Чехова отдыхала на Мальдивах и в Дубае. Телеведущая публиковала в своем Instagram откровенные фото в бикини, удивляя фанатов своей постройневшей фигурой. Теперь же она отправилась в Сочи. В своем микроблоге Анфиса рассказала подписчикам, как ей удалось сбросить лишние килограммы.

Видеоролик Чехова решила записать в розовом топе с ажурной отделкой, блеснув «ложбинкой греха».

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова. Скриншот: instagram.com/achekhova

«У меня все спрашивают о том, как я похудела? Под наблюдением отличного специалиста по питанию, который помогает людям худеть», — призналась Чехова.

Напомним, что в конце года телеведущая решила сменить имидж. Она отрезала свои длинные локоны и теперь носит каре. По словам Анфисы, такой прически у нее не было целых 20 лет.

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