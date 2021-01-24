«Первая встреча со снегом»: жена Бурака Озчивита запечатлела красавца-мужа с подросшим сынишкой

В своем микроблоге Фахрийе Эвджен, которую многие российские поклонники помнят по роли Фериде в турецком сериале «Королек — птичка певчая», поделилась редкими семейными кадрами. В Instagram-карусели она опубликовала несколько нежных и милых кадров: на первом снимке она запечатлела сына Карана, малыш с интересом рассматривал снежинки. На втором фото он предстал вместе с отцом Бураком Озчивитом, который ради очередной роли отпустил бороду.

Поклонники заметили, что у Карана большие карие глазки, обрамленные пушистыми ресничками как у его звездного папы. К тому же, сын Фахрийе Эвджен заметно подрос — у него есть и молочные зубки. А вот длинные кудри малыша актриса отстригла, сделав ему короткую прическу и открыв ушки.

«Первая встреча со снегом!!» — восхищенно написала Фахрийе.

«Такие милые», «Ваш малыш уже так подрос!!», «Ой-ой, как он похож на папу!!», «Улыбашка, зубки уже все появились», «Как круто, когда папа рядом», «Мамин принц», «Кудри то, куда подевали, ну зачем постригли?!», «Будет таким же сердцеедом, как и папа», «Девчонки, держитесь!! Растет такой очаровашка», «Мама небось обожает такого сорванца», — отметили поклонники.

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