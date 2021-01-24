«Девчули на стиле»: Тотьмянина запечатлела дочек от Ягудина в модном бутике

Сразу после наступления нового года Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин побывали в Сочи, где были задействованы в постановке ледового шоу «Чемпионы». После этого семья решили отдохнуть. Выбор пал на Дубай. В Эмиратах фигуристы отправились с дочками Лизой и Мишель. В своем микроблоге Татьяна поделилась снимком дочек, с которыми отправилась на шопинг в модным бутик. Девочки позировали в одинаковых ботинках на модной грубой подошве.

«Девчули на стиле», — подписала фото Тотьмянина.

Напомним, что старшей дочке фигуристов – Лизе недавно исполнилось 11 лет. А младшей – Мишель всего пять. Ее очень хорошо запомнили поклонники шоу «Ледниковый период». Мишель Ягудиной было доверено дарить букеты цветов после выступления участников.

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