День рождения сына: Маликов предстал в ресторане с очаровательной женой в лимонной тунике

Дмитрий Маликов вместе со своей женой Еленой Изаксон, 20-летней дочкой Стефанией и маленьким сыном Марком улетел отдыхать на Мальдивы. Здесь они решили отметить день рождения наследника, которому 24 января исполнилось три годика.

В личном блоге Стеша показала утренний презент от ресторана отеля, который традиционно делают постояльцам в их праздники. Это оказался шоколадный торт со свечами, который подали в южном стиле – обложив на скатерти яркими цветами. Вся звездная семья запечатлелась в этот радостный момент вместе.

«Наш месяц праздников начался! С днем рождения, Маркуша! Мы тебя очень любим», — написала в личном блоге наследница народного артиста.

Она предстала в белом этническом платье с воланами на рукавах. Ее мама – в светло-лимонной тунике. Малыш Марк – в белой рубашке, а певец – в оливковой футболке.

Многие фолловеры дочки музыканта заметили, что Елена Изаксон прекрасно выглядит для своих 57 лет. И это притом, что в феврале ей уже исполнится 58.

«Какая у вас мама симпатичная», «Очень моложаво Елена выглядит», «Жена Маликова очаровательна, никогда не скажешь, что ей 57», «Красивая жена у Маликова», — написали пользователи Сети.

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