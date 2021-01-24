Спустя два года: дочь Сергея Юрского установила памятник на могиле отца

Дочь актера Сергея Юрского Дарья в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что спустя почти два года после смерти отца установила памятник на его могиле на Троекуровском кладбище Москвы.

«Мы искали волшебный камень, чтобы он был сделан природой. Задача практически невыполнимая. Но мы нашли его. Это камень-песчаник. Он огромного размера. Художник сделал потрясающие надписи. Я хотела, чтобы надпись на могиле была сделана папиной рукой. У папы такой запоминающийся почерк, очень необычный». Дарья Юрская

Как отметила Дарья, ушло почти два года на изготовление памятника. «Театр Моссовета предлагал нам помощь, но мы справились сами. Я все время его помню. Он мне снится. Он здесь, со мной. Мне больно, как и было два года назад. Просто привыкаешь к боли», — заметила Дарья Юрская.

Отметим, что Сергей Юрский ушел из жизни в феврале 2019 года. Торжественное открытие памятника пройдет 8 февраля во вторую годовщину смерти звезды.

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