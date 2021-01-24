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«Слава богу, что он умер в коме»: жена Владимира Коренева высказалась после смерти мужа

Как отметила Алевтина Константинова, они были счастливой семьей.

«Слава богу, что он умер в коме»: жена Владимира Коренева высказалась после смерти мужа
Владимир Коренев. Фото: Globallookpress.com

Жена актера Владимира Коренева Алевтина Константинова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась после смерти любимого мужа.

Владимир Коренев с женой
Владимир Коренев с женой. Фото: кадр из шоу «Ты не поверишь!»

«Мы в апреле должны были 60 лет со дня свадьбы отпраздновать. Мы были счастливой семьей. Он обожал дочь и внука. Про внука всегда говорил: «Мой любименький». Был очень нежным с ним. Слава богу, что он умер в коме. Он ничего не слышал уже в последние дни жизни. Не хотел, чтобы я переживала за него».

Алевтина Константинова

Актриса и подруга Коренева Лариса Лужина заметила, что в юности они симпатизировали друг другу. «Помню, как гуляли по Таллину. Ходили с ним на горку поцелуев. Может и целовались, но я не помню. Ему было непросто отбиваться от женщин. Он любил жену. Он всегда боялся потерять близкого человека», — заметила Лариса Лужина.

Напомним, что Владимир Коренев умер в начале января нынешнего года от коронавируса. Он прославился по роли в картине «Человек-амфибия».

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