Свитер в снежинках, как у жены: возлюбленная Халита Эргенча показала домашний стиль «султана Сулеймана»

Артист рядом со своими близкими совсем не похож на правителя Османской империи, которого играл в «Великолепном веке».

Турецкого актера Халита Эргенча многие российские зрители полюбили после его роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». И, хотя многие поклонники думали, что артист не равнодушен к своей партнерше Мерьем Узерли, он вполне был счастлив в браке с другой звездой киноновеллы Бергюзар Корель. Хотя ее роль в картине была не столь значительной, она сыграла Монику-Терезу Грити, к которой так ревновала Хюррем.

Влюбленные счастливы в законном браке с 2009-го года, а познакомились и того раньше – в 2006-м во время работы над многосерийным фильмом «1001 ночь». Ради Бергюзар Халит даже оставил свою жену Гизем Сойсалды, прожив с ней всего один год. Однако сейчас в его личной жизни, похоже, все стабильно. Он вместе с упругой воспитывает двух сыновей и наслаждается простым семейным бытом.

На кадрах, которые его благоверная публикует в Instagram, можно диву даваться, насколько он отличается от образа грозного правителя Османской империи, созданной им на экране. На одном из последних фото он и вовсе предстает в уютном домашнем свитере как у жены, счастливо возлежа на мягком диване.

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