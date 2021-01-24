«Без одежды и фильтров»: пополневшая Надя Сысоева похвасталась пышными бедрами

Звезду Comedy Woman раньше частенько обвиняли в излишней худобе.

36-летняя актриса Надя Сысоева, известная по проекту Comedy Woman, наконец-то дала серьезный ответ хейтерам, которые долгое время обвиняли ее в излишней худобе.

В итоге девушка прекратила доказывать обратное, а просто поправилась и показала фото в белом купальнике у бассейна.

«Без одежды и фильтров», — подписала она кадр.

На снимке она предстает с неожиданно объемными бедрами, впечатляя своих фолловеров. «Вау! Какая аппетитная Надя стала», «Откуда бедра появились?», «Ну наконец-то формы образовались», «Вот теперь прям идеальная», «Красоточка нереальная, безупречная», — отметились в Сети пользователи.

К слову, Надя ведет активный образ жизни, катается на роликовых коньках, велосипеде, самокате и даже мопеде. Увлекается скалолазанием и подводным плаванием. В тусовочной Москве известна также как диджей.

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