Какая верхняя одежда будет в моде весной 2021 года
Видео
Лера Кудрявцева: «Стас Костюшкин рассказал о кризисе отношений»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Без одежды и фильтров»: пополневшая Надя Сысоева похвасталась пышными бедрами

Звезду Comedy Woman раньше частенько обвиняли в излишней худобе.

«Без одежды и фильтров»: пополневшая Надя Сысоева похвасталась пышными бедрами
Надя Сысоева. Фото: instagram.com/inadenka/

36-летняя актриса Надя Сысоева, известная по проекту Comedy Woman, наконец-то дала серьезный ответ хейтерам, которые долгое время обвиняли ее в излишней худобе.

В итоге девушка прекратила доказывать обратное, а просто поправилась и показала фото в белом купальнике у бассейна.

«Без одежды и фильтров», — подписала она кадр.

На снимке она предстает с неожиданно объемными бедрами, впечатляя своих фолловеров. «Вау! Какая аппетитная Надя стала», «Откуда бедра появились?», «Ну наконец-то формы образовались», «Вот теперь прям идеальная», «Красоточка нереальная, безупречная», — отметились в Сети пользователи.

К слову, Надя ведет активный образ жизни, катается на роликовых коньках, велосипеде, самокате и даже мопеде. Увлекается скалолазанием и подводным плаванием. В тусовочной Москве известна также как диджей.

Смотрите также

Тэги

Звезды в купальникахНадежда СысоеваНадежда Сысоева фотоНадя Сысоева