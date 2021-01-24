«Иголочки от него не нужно»: Федосеева-Шукшина не собирается претендовать на наследство Алибасова

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что не собирается претендовать на наследство своего бывшего мужа продюсера Бари Алибасова.

«Он все время зовет, чтобы я переехала к нему. Но я его знаю с 1994 года. Не выдержку. Я боюсь за себя. Уже не в таком возрасте, чтобы прыгать вокруг него. Наш развод – это моя эмоциональная вспышка. Когда он узнал, что я с ним развожусь, то сказал: «Ты что с ума сошла». Он сказал, что не бросит меня». Лидия Федосеева-Шукшина

Как отметила Федосеева-Шукшина, это неправда, что Алибасов имел отношения с молодой танцовщицей, которая якобы от него забеременела. «Он сказал, что она не от него беременна. У нас прекрасные с ним отношения. Мы Новый год провели вместе. Просто Бари не в том состоянии, чтобы быть ответственным за свои слова и поступки. Сын говорит, что якобы я его хочу в дурдом отправить. Но мне иголочки не нужно от него. Я его просто люблю», — сказала актриса.

Ранее стало известно, что Бари Алибасов снова попал в реанимацию.

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