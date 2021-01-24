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Апартаменты в США, особняк в Подмосковье: Успенской при разводе предстоит делить с мужем дома

Певица после тридцати лет брака твердо намерена развестись с Александром Плаксиным.

Апартаменты в США, особняк в Подмосковье: Успенской при разводе предстоит делить с мужем дома
Любовь Успенская. Фото: Globallookpress.com

Певица Любовь Успенская, которую называют королевой русского шансона, после тридцати лет брака решила развестись со своим мужем бизнесменом Александром Плаксиным. Об этом она сказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Александр Плаксин
Александр Плаксин. Фото: кадр из шоу «Ты не поверишь!»

«Завещание надо делать обязательно. Содержание своего разглашать не буду. Если бы я была поумнее, то заключила бы с мужем в свое время брачный контракт. Он 30 лет меня использовал. Пожил за мой счет, а теперь он хочет все делить».

Любовь Успенская

Отметим, что Любови Успенской предстоит поделить с мужем апартаменты в США. Их стоимость, как считают риелторы, примерно миллион долларов. Кроме того, придется делить загородный особняк исполнительницы в Подмосковье. Он стоит примерно 150 миллионов рублей.

Добавим, что пока иск о расторжении брака между Любовью Успенской и Александром Плаксиным нигде не зарегистрирован.

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