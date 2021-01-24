«Он дал мне хорошую генетику»: внебрачный сын Грачевского заявил, что отец ему никогда не помогал

Внебрачный сын режиссера Бориса Грачевского Максим Красиков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что не собирается претендовать на наследство отца. Молодому человеку сейчас 36 лет. Он – ресторатор. Его мать сотрудница лагеря «Орленок», с которой у Грачевского был непродолжительный роман.

«У него были отношения с моей мамой. И она захотела ребенка от него. Он был единственный мужчина в ее жизни. Он мне никогда не помогал. Я не переживал, что не общаюсь с отцом. Я благодарен за то, что произошло. Он дал мне хорошую генетику, мозги. У меня долгов по бизнесу нет, как сегодня некоторые пишут. На наследство я не претендую. У него остался маленький сын, которому все и должно достаться».

Максим Красиков

Подтвердила наличие внебрачного сына у Грачевского и близкая подруга режиссера Лариса Преториус. «Да, у него есть внебрачный сын. Я его знаю. Очень талантливый, как все его дети. Борис, кстати, не верил, что это его ребенок. Категорически опровергал все связи на стороне. Я с его женой Катей говорила на эту тему. Борис очень болезненно относился к тому, как к нему относятся близкие женщины», — сказала женщина.

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский умер в возрасте 71 года от последствий коронавируса. У него осталось четверо официальных наследников от трех разных жен.

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