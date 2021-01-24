«А ядреный у Юли борт!»: Михалкова подразнила поклонников секси кадрами из бани

Юлия Михалкова заворожила своих поклонников видеокадрами, снятыми в русской бане. Оказалось, что бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» (СТС) ходит в парную каждое воскресенье в компании своих подруг.

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На видео актриса и две ее приятельницы нарядились в черные купальники, намотав на головы белые махровые полотенца в виде чалмы. «Ну что, девочки, поехали?» — спрашивает артистка и лихо льет кипяток на каменку. После этого раздается эмоциональный визг трех красавиц.

Оказалось, что на этом развлечения звезды в бане не заканчиваются. После того, как она хорошо разогрелась, Юля побежала обтираться снегом.

Стоит ли говорить, что эти кадры имели успех в Сети. Фолловеры пришли в восторг от такой тройной красоты, многие заметили, что фигура у их любимицы просто безупречная, а отсутствие макияжа только придает ее внешности особую прелесть.

«Какая Юленька стройная, словно газель!», «Замечательная фигурка, все на месте», «А ядреный у Юли борт! Надо сказать, раньше не замечал», «Красоточка какая, просто безупречная. Без краски только очаровательнее», — отметились на просторах интернет-пространства пользователи.

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