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«Глубока обида»: Рудинштейн объяснил, почему старшая дочь Грачевского не появилась на похоронах

Как отметил продюсер, дети всегда на стороне своей матери.

«Глубока обида»: Рудинштейн объяснил, почему старшая дочь Грачевского не появилась на похоронах
Борис Грачевский. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Марк Рудинштейн в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему старшая дочь режиссера Бориса Грачевского Ксения не пришла на похороны отца.

Ксения Грачевская
Ксения Грачевская. Фото: кадр из шоу «Ты не поверишь!»

«Там настолько глубока обида. Дети всегда на стороне матери, поэтому примирения быть не могло. Вообще я бы на ее месте пришел на похороны. Все-таки это отец».

Марк Рудинштейн

Рудинштейн также признался, что Грачевский лежал в той же палате, где ранее спасали от коронавируса его самого. «Я звонил главному врачу. Спросил, есть ли надежда. Он сказал, что нет. Когда Боря узнал, что его переводят в искусственную кому, то произнес одно слово: «Все. Никакой надежды нет». А так до этого мы разговаривали, и он был веселый. Он вообще был всегда веселый», — заметил продюсер.

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский умер в возрасте 71 года от последствий коронавируса. У него осталось четверо наследников от трех разных жен.

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