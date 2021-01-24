«Глубока обида»: Рудинштейн объяснил, почему старшая дочь Грачевского не появилась на похоронах

Как отметил продюсер, дети всегда на стороне своей матери.

Продюсер Марк Рудинштейн в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему старшая дочь режиссера Бориса Грачевского Ксения не пришла на похороны отца.

«Там настолько глубока обида. Дети всегда на стороне матери, поэтому примирения быть не могло. Вообще я бы на ее месте пришел на похороны. Все-таки это отец». Марк Рудинштейн

Рудинштейн также признался, что Грачевский лежал в той же палате, где ранее спасали от коронавируса его самого. «Я звонил главному врачу. Спросил, есть ли надежда. Он сказал, что нет. Когда Боря узнал, что его переводят в искусственную кому, то произнес одно слово: «Все. Никакой надежды нет». А так до этого мы разговаривали, и он был веселый. Он вообще был всегда веселый», — заметил продюсер.

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский умер в возрасте 71 года от последствий коронавируса. У него осталось четверо наследников от трех разных жен.

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