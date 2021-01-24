Стильная пара: Пугачева в облегающем лонгсливе и золотом ожерелье предстала с мужем в ресторане

Аллу Пугачеву и Максима Галкина запечатлели вместе в одном из ресторанов. Пара отметилась в заведении, выбрав наряды в одном стиле и отдав предпочтение черному цвету.

Юморист облачился в вязаный джемпер, а Примадонна в облегающий лонгслив, украсив шею золотым ожерельем в виде крупной цепи и кулона в форме сердца. Многие фолловеры сочли, что Алла Борисовна выглядит моложе своего 71-летнего возраста.

«Какое милое фото. Аллочка, вы как девочка, какая красота. Счастья Вам и долгие лета. Максиму низкий поклон, Вы сделали Аллочку счастливой. И Вы очень талантливый артист и замечательный человек», «Талантливая пара», «Какие красивые оба. Алла Борисовна роскошно выглядит», «Пугачева все молодеет и хорошеет», — откликнулись фолловеры.

Напомним, Примадонна отказалась от гастролей в 2010-м году. Исключение она сделала лишь на свое 70-летие, выступив в Минске. Иногда она появляется на шоу и в сборных концертах. Официально замуж за Максима Галкина певица вышла в декабре 2011-го года. В сентябре 2013-го у них родилось двое детей – Гарри и Лиза. Артисты не скрывают, что прибегли к помощи суррогатной мамы.

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