«Он давно родился»: последний возлюбленный Юлии Началовой рассказал о своем ребенке

Последний возлюбленный певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни почти два года назад, нижегородский судья Вячеслав Кудря в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о своем ребенке.

Напомним, что в СМИ прошла информация, якобы исполнительница при жизни заморозила яйцеклетки. После ее смерти Кудря воспользовался услугами суррогатной матери и теперь у него есть сын от исполнительницы.

Журналисты программы во время телефонного звонка Кудре стали поздравлять его с появлением наследника.

«Спасибо, только вы опоздали. Он у меня давно родился. Я не знаю, что пишут СМИ, к сожалению, или к счастью. У меня очень много работы. Как зовут сына сказать не могу. Юли уже больше нет». Вячеслав Кудря

Ранее телеведущая Дана Борисова заявила, что не верит в появление сына у Началовой после ее смерти. Как считает звезда, эту информацию не удалось бы скрыть. По ее словам, никаких документов, подтверждающих появление сына у Началовой, не существует.

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