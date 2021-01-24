«Это не удалось бы скрыть»: Борисова не поверила в рождение ребенка у Началовой после ее смерти

По словам телеведущей, вся эта история очень сомнительная.

Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что не верит в историю о появлении сына у певицы Юлии Началовой уже после ее смерти.

«Заморозить яйцеклетки, конечно, можно. И некоторые моим подруги это делали. Но это вообще-то тяжелейшая операция под полным наркозом. Появление ребенка не удалось бы скрыть. Не осталось же никаких документов от Юли, где она говорит, что прошу мою яйцеклетку оплодотворить там-то. Это все сомнительно».

Дана Борисова

Не поверил в рождение сына у Началовой и певец Шура. «Юля не думала, что уйдет. Никогда. Я очень обрадуюсь, если новости о рождении сына будут правдой, но не уверен», — сказал певец.

Напомним, что недавно в СМИ прошла информация о появлении сына у Юлии Началовой уже после ее смерти от последнего бойфренда судьи Вячеслава Кудри. Якобы была заморожена яйцеклетка певицы при ее жизни, а после смерти Кудря мог воспользоваться услугами суррогатной матери. Представители Началовой уже назвали эту информацию полным бредом.

Смотрите также: