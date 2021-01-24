«Надо мыть руки!»: Лиза Галкина в пышной блузе цвета слоновой кости поворковала с мамой о гигиене

То, что воспитанием Лизы Галкиной занимаются всерьез, видно по поведению девочки. Она ведет себя хоть и непосредственно на людях, но в то же время в соответствии с этикетом и общественными нормами поведения.

Кроме того, малышка порой выдает такие фразы, что становится очевидно — она повторяет разговоры взрослых. Наследница Максима Галкина, к примеру, порассуждала о пользе гречневой каши, с аппетитом уплетая ее на кухне.

Знает юная звездочка и о важности гигиены. Фанаты семилетней девочки поделились в аккаунте, посвященном семье Аллы Пугачевой видео, на котором школьница мило беседует с мамой.

«Надо всегда хорошо мыть руки! Хорошо намыливать и вытирать! А не просто сбрызнуть и все!» — заявила Лиза.

Напомним, девочка и ее брат Гарри – близнецы. Они родились семь лет назад у суррогатной мамы. На появлении на свет малышей настояла Алла Борисовна.

Смотрите также