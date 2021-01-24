«Крайне вкусно»: Дженнифер Лопес в белоснежном пальто и жемчугах прогулялась с возлюбленным по Вашингтону

Артистка примерила total look, который все чаще выбирают модники по всему миру.

51-летняя Дженнифер Лопес поддержала тренд на тотальный белый, отдав предпочтение его кипенному оттенку. Облачившись в пальто прямого кроя, берет, брюки-трубы, блузу с жабо, открытые туфли на экстремальном каблуке и берет, она прогулялась с возлюбленным Александром Родригесом по Вашингтону. Свой образ кинодива дополнила перчатками и крупными жемчужными серьгами.

Стиль латиноамериканской звезды приглянулся российскому дизайнеру одежды Сергею Никулину, который заметил, что Джей Ло нарядилась не только стильно, но и в соответствии с мировыми тенденциями моды.

«Дженнифер Лопес всегда крайне вкусно одевается, а белый цвет на смуглой коже смотрится потрясающе красиво и привлекательно. Диве уже не 16 лет, и она даст фору любой модели современности. Сейчас сложилась мировая тенденция – все больше людей выбирают белые наряды. И Джей Ло, как всегда, в тренде, причем речь здесь идет не только о подиумной моде, но и о чисто человеческих предпочтениях. Лопес не стесняется показать себя, все идеально, красиво, сладко, шоколадно», — высказался фэшн-эксперт в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Напомним, певица и спортсмен вместе с марта 2017-года. Пару не смущает разница в возрасте – Александр моложе Дженнифер на шесть лет.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках.

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