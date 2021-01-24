«Надо было удивить!»: Климова в золотистом свитере-лапше отметила 43-летие в ресторане небоскреба

В заведение на 89 этаже актрису пригласила ее подруга Татьяна Лютаева.

Екатерине Климовой 24 января исполнилось 43 года. В преддверии дня рождения ее подруга Татьяна Лютаева устроила звезде «Бедной Насти» сюрприз, пригласив ее в респектабельный ресторан на 89 этаже небоскреба с обзорными окнами в 360 градусов.

«Потому что я Катюшу очень люблю, и у нее день рождения. Как-то же надо было удивить!» — прокомментировала свой подарок исполнительница роли Анастасии Ягужинской в фильме «Гардемарины, вперед!»

Брюнетка действительно осталась крайне довольна выбором своей подруги. «Какая красота! Никогда такого не видела!» — восхитилась Екатерина, осматривая виды вокруг.

Отметим, что обе актрисы в морозы решили облачиться в теплые свитера: Климова – в золотистый, специфичную вязку которого часто называют лапшой, а Лютаева – в черный.

Напомним, Екатерина Климова к своим годам успела не только сделать карьеру в кино, но и родить четверых детей от трех законных мужей. Первый, Илья Хорошилов, работает ювелиром, второй и третий, Игорь Петренко и Гела Месхи, известные артисты. У нее две девочки и два мальчика.

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