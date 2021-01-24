«Секси позитура!»: Джованна Антонелли завела публику с пол-оборота снимками в алом бикини

Актриса еще в пору съемок в сериале «Клон» хитро влияла на поклонников.

Джованна Антонелли еще со времен показа сериала «Клон», где она сыграла знойную марокканку Жади, имела статус горячей штучки. В свои 44 года, с тремя детьми и со статусом счастливой замужней женщины она не желает расставаться с созданным имиджем.

Впрочем, ее муж режиссер Леонарду Ногейра явно не возражает против кокетливого нрава своей благоверной. А ее посты с перчинкой в Instagram он с удовольствием «лайкает». На сей раз актриса устроила целую фотосессию в алом бикини с асимметричным воланом на лифе-бандо. Снимки немало впечатлили ее поклонников.

«Секси позитура!», «Роскошно изогнулась!», «Какая шикарная», Все та же фигура, что и в «Клоне», «Ни капли не поправилась, красивая», «Жади, ты просто огонь!» — прокомментировали снимки фолловеры.

Пляжный стиль бразильской артистки не остался незамеченным и фэшн-экспертом.

«Стилистика пин-ап сейчас очень актуальна. Впрочем, она была актуальна всегда, буквально с момента появления в 50-е годы. В купальном костюме нашей героини как раз мы и видим ее характерные черты: тело открыто и закрыто одновременно.», — прокомментировал для Teleprogramma.pro образ Джованны дизайнер одежды Сергей Никулин.

Собеседник издания также отметил красивый цвет купальника и интересный фасон бикини.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках.

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