«Красиво грудь оголила»: Климова рискнула надеть экстремальное декольте ради сладкого кадра

Екатерина Климова в свои 43 года отлично научилась играть с публикой, сводя с ума миллионы мужчин. Еще не утихли разговоры в Сети после ее знойной фотосессии в пенной ванне, где она снялась обнаженной, но при этом не засветила ничего, кроме рельефных и стройных лодыжек, и вот новая порция горячительного.

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На сей раз фан-аккаунт звезды сериалов «Бедная Настя и «По законам военного времени» обнародовал видео с фотосессии, в которой артистка принимала участие. Ради эффектного кадра она примерила платье с экстремальным вырезом и дерзко позировала в нем в разных позициях.

Как всегда, Екатерина смогла сохранить деликатную грань, одновременно удивив публику, но при этом не выдав ни капли пошлости. Возможно, именно за это брюнетку так обожают российские мужчины и женщины.

«Божественная Катенька», «Красиво грудь оголила. И в то же время не оголила…», «Какая фантастическая женщина!», «Восторг чистой воды!» — откликнулись на кадры пользователи Сети.

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