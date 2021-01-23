«Классное место!»: Подольская в мини-платье горчичного цвета сходила в ресторан с Пресняковым

Певица недавно во второй раз стала мамой. Владимир Пресняков решил порадовать жену, устроив ей приятный вечер.

Наталья Подольская три месяца назад стала мамой во второй раз. Своему мужу Владимиру Преснякову она подарила еще одного сына Ивана. Также у пары подрастает пятилетний наследник Артемий. Поклонники мечтали, что у них родится дочка, но судьба решила иначе. Первое время супруги привыкали к тому, что у них дома снова маленький ребенок. При этом в декабре они успели несколько раз выступить на публике вместе.

Теперь Наталья отказалась от светских раутов, чтобы насладиться материнством. Она упорно тренируется и плавает в бассейне в свободное время, а почти все вечера посвящает детям. Однако недавно певица вместе с Пресняковым сводила Артемия на занятия по танцам и устроила шоппинг. А в субботу, 23 января, супруги отправились в один из столичных ресторанов. Подольская нарядилась в бархатное мини-платье горчичного цвета.

«Муж меня „гуляет“ сегодня! Такое классное место! Говорят, одно из самых классных тусовочных мест. У Вовки тут будет концерт 6 февраля, приходите», — поделилась она.

Пока Владимир наслаждался японской кухней, его жена устала танцевать с сестрой двойняшкой Юлианой, которая составила им компанию. Девушки очень похожи, поэтому даже фанаты их часто путают.

«Пока рестораны работают до 23:00, танцуем сидя», — заявила звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что такие выходы в свет родителям необходимы. Тем более, что Подольская не скрывает, что порой няни помогают ей приглядывать за наследниками.

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