«Классное место!»: Подольская в мини-платье горчичного цвета сходила в ресторан с Пресняковым

Наталья Подольская три месяца назад стала мамой во второй раз. Своему мужу Владимиру Преснякову она подарила еще одного сына Ивана. Также у пары подрастает пятилетний наследник Артемий. Поклонники мечтали, что у них родится дочка, но судьба решила иначе. Первое время супруги привыкали к тому, что у них дома снова маленький ребенок. При этом в декабре они успели несколько раз выступить на публике вместе.
Теперь Наталья отказалась от светских раутов, чтобы насладиться материнством. Она упорно тренируется и плавает в бассейне в свободное время, а почти все вечера посвящает детям. Однако недавно певица вместе с Пресняковым сводила Артемия на занятия по танцам и устроила шоппинг. А в субботу, 23 января, супруги отправились в один из столичных ресторанов. Подольская нарядилась в бархатное мини-платье горчичного цвета.
«Муж меня „гуляет“ сегодня! Такое классное место! Говорят, одно из самых классных тусовочных мест. У Вовки тут будет концерт 6 февраля, приходите», — поделилась она.
Пока Владимир наслаждался японской кухней, его жена устала танцевать с сестрой двойняшкой Юлианой, которая составила им компанию. Девушки очень похожи, поэтому даже фанаты их часто путают.
«Пока рестораны работают до 23:00, танцуем сидя», — заявила звезда.
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что такие выходы в свет родителям необходимы. Тем более, что Подольская не скрывает, что порой няни помогают ей приглядывать за наследниками.
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