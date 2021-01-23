«Мамочка наша»: невестка и сын Валерии облачились в пуховики оверсайз для прогулки с дочкой

Певица Валерия еще недавно признавалась, что не хочет, чтобы ее называли бабушкой. Однако она была рада, когда ее сын Арсений Шульгин и его возлюбленная Лиана Волкова подарили ей внучку. Молодой человек только летом сыграл свадьбу с избранницей. Вскоре пара объявила, что ждет пополнение в семье. 22-летний бизнесмен стал еще больше работать, чтобы обеспечивать жену и будущего ребенка. Их дочка родилась 1 января 2021 года и получила имя Селин.

Теперь невестка Валерии учится быть мамой. Она признавалась, что не испытывает особых трудностей, так как ей помогают родные. В одном доме с молодыми супругами живут родители Лианы. Недавно они отметили день рождения девушки. Арсений даже после рождения ребенка уезжает то отдыхать в Сочи с друзьями, то проводит время на загородной базе отдыха. Но 23 января Шульгин посвятил выходной семье. Он признался, что благодаря ребенку такие дни ему нравятся все больше.

Сначала сын певицы показал малышку, лежащую в люльке. Потом он отправился гулять с женой и ребенком. Лиана облачилась в кремовый пуховик оверсайз, вязаную шапку и угги в тон.

«Какая прекрасная погода на улице! Я иду и мне прям жарко! Я слишком тепло оделась, видимо. Даже без перчаток иду. Погодка реально классная, так все все давайте гулять», — заявила девушка.

Арсений тоже оделся в пуховик оверсайз, только черного цвета с глянцевым эффектом. Он тоже покатал коляску с наследницей. «Гуляем! Да, мамочка наша?» — обратился он к супруге. Пара продемонстрировала настоящую семейную идиллию. Пока лицо наследницы они предпочитают не показывать.

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