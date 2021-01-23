«Чудо моей жизни!»: Ирина Алферова рассказала, куда пропал Сергей Мартынов

По словам артистки, ее муж так хорошо работает, что к нему ревнуют режиссеры. Теперь он хозяйничает по дому и даже недавно сам сделал ремонт.

Сергей Мартынов стал звездой, когда снялся в сказке «Царевич Проша». Ему приписывали романы с партнершами. О личной жизни он не говорил. Актер потом перестал сниматься. А в одном из интервью Ирина Алферова рассказала, что он стал ее мужем. Увидеть пару на публике очень сложно. свое семейное счастье они берегут от журналистов. Вместе они уже почти 30 лет. В студии передачи «Привет, Андрей!» артистка пояснила, почему ее муж не блистает в кино.

больше по теме Ирина Алферова ответила на вопрос, почему не родила ребенка Александру Абдулову Актриса рассказала подробности жизни с легендой кино.

«Он не хочет», — заверила она. «Он лидер! Когда режиссеры с ним общаются, он сразу начинает репетировать с актрисами, актерами. Он сразу видит суть. При чем, он делает это с добром. Режиссеры сразу начинают ревновать», — призналась Алферова. «Это моя защита, любовь и вообще чудо моей жизни! Сережа — это чудо. Он пришел на спектакль и репетировал со мной все спектакли», — вспомнила звезда.

В беседе с ведущим Андреем Малаховым, она рассказала, чем теперь занимается Мартынов.

«Ничего он не готовит! Я готовлю обеды! Он все делает, он все умеет! Когда дети приехали, он сделал ремонт своими руками, потому что у нас не было денег. Он ненавидит, когда что-то непрофессионально. Это абсолютно евроремонт», — пояснила героиня.

Рассказала про отношения мамы с отчимом и дочка Алферовой Ксения. она отметила, что эти два человека всегда находятся на одной волне.

«Когда-то он встречает ее с вкусным ужином и бокалом вина, когда-то она. Яне могу объяснить, но это гармония. Настолько они чувствуют друг друга. Если она устала, то все этим вечером так, как ей надо», — поделилась девушка.

Ирина Ивановна стала мамой для детей своего мужа Анастасии и Сергея. Она отметила, что они потрясающие и талантливые, поэтому им нельзя ни помогать.

Смотрите также: