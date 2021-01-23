Умер американский тележурналист Ларри Кинг

Американский телеведущий Ларри Кинг умер на 88-м году жизни. Незадолго до смерти знаменитость попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает студия телевизионного производства Ora Media.

Подтвердила смерть журналиста и главный редактор информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Медиаменеджер выразила слова соболезнования и назвала смерть Кинга большой потерей для всего мира.

«А у нас ужасная, ужасная потеря. Ларри Кинг. Главная легенда мирового телевидения, его самое известное имя, самое известное лицо. Тонкий, с блестящим юмором, замечательный. Нет слов», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Напомним, что Ларри Кинг за свою карьеру провел более 50 тысяч интервью с самыми знаменитыми людьми из разных областей. Последним гостем его авторской программы стал Арнольд Шварценеггер. В марте 2013 года Кинг продал права на свое шоу.

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