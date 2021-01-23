«Пальчики сладенькие»: Арсений Шульгин показал крохотную внучку Валерии в вязаных носочках

Наследник певицы посвятил свой выходной дочке Селине, которой еще не исполнилось даже месяца.

Певица Валерия в минувшем году отметила 52-летие. Она может похвастаться моложавым видом. Не удивительно, что артистка сначала просила не называть ее бабушкой, когда узнала, что ее младший сын готовится стать папой. Арсений Шульгин летом 2020 году женился на своей избраннице Лиане. Девушка на свадьбе скрыла округлившийся живот, но потом рассказала о радостной новости. А в новогоднюю ночь у пары родилась дочка Селин.

Теперь невестка Валерии учится быть мамой. Она гуляет с малышкой, кормит ее и играет с ней. Не так давно девушка отметила свой день рождения. Она ограничилась скромным домашним застольем. Арсению всего 22 года, но он давно развивает свой бизнес. Даже став отцом, он часто уезжает по работе. Но 23 января сын артистки смог провести выходной дома с женой и наследницей. В соцсети он показал, как кроха дрыгает ножками и ручками.

Малышка лежала в электронной люльке с розовым пледом. Селин предстала в белых ползунках и вязаных носочках. Она наблюдала за погремушками и слышала классическую музыку.

«Наш маленький дирижер», — умилился Шульгин.

Потом он показал, как малышка схватила его за руку. Молодой отец удивлен силой крохи, которой еще нет и месяца.

«Пальчики сладенькие», — сказал он.

Поклонники отметили, что у него теперь дома живет настоящее счастье. По всей видимости, на этот раз он взял на себя часть обязанностей, так как Лиана сидела за столом и отдыхала.

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