«Папа сделал, мама купила, сестра договорилась»: Михалкова о победе на «Золотом орле»

Как отметила Надежда, она благодарна всем, кто решился с ней на эту авантюру.

Актриса и начинающий режиссер Надежда Михалкова в Instagram поблагодарила всех, кто помог ей выиграть первую в жизни премию «Золотой орел». По ее словам, она благодарна всем, кто решился с ней на эту авантюру и снял короткометражку, которая уже год путешествует по кинофестивалям и берет различные призы.

Как отметила актриса, за красивой наградой стоит труд многих людей, без которых победа была бы невозможна. Она перечислила тех, кто помог ей достичь успеха.

«Я уже говорила, что самое последнее, что с моей фамилией можно было сделать, чтобы дать повод «доброжелателям пожелать мне удачи» — это начать снимать кино. Всегда скажут: папа сделал, мама купила, сестра договорилась, но когда у тебя есть цели и интерес намного шире, чем кому-то что-то доказывать, то ты точно не будешь стоять на месте. Ты будешь двигаться вперед, иногда падая и ошибаясь, иногда получая награды. Движение — это жизнь, где есть любовь к людям, которые меня окружают». Надежда Михалкова

Напомним, что на «Золотом орле» Надежда Михалкова получила приз за лучший короткометражный фильм. Ее картина «One mango, please» — эта история о супружеской паре из Таиланда, приехавшей на заработки в Россию.

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