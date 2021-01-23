Вера Алдонина получила диплом и «золотой микрофон» за исполнение песни на кинофестивале

Дочь покойной певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни чуть меньше двух лет назад, четырнадцатилетняя Вера Алдонина получила престижный диплом и статуэтку с «золотым микрофоном» за участие в пятом международном кинофестивале «Отцы и дети». Наградами девушки в Instagram похвасталась ее бабушка Таисия Началова.

На конкурсе Вера Алдонина исполнила песню «Письмо с фронта». Она одержала победу в номинации «Музыка кино». Мероприятие состоялось в ноябре 2020 года.

Напомним, что после смерти матери Вера Алдонина живет со своими бабушкой и дедушкой. Дело в том, что их дом находится недалеко от школы, где обучается девушка.

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При этом Вера частый гость в доме своего отца футболиста Евгения Алдонина. Она сдружилась с его женой Ольгой, своей мачехой. Вера старается много времени проводить со своими братом и сестрой – детьми Алдонина от второго брака.

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