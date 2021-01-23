Ягудин высказался после назначения ведущим турнира между командами Загитовой и Медведевой

Как отметил олимпийский чемпион, он рад, что именно ему выпала честь комментировать это событие.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в Instagram прокомментировал свое назначение на роль ведущего командного турнира между командами Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Рад, что мне выпала честь комментировать и быть ведущим командного турнира лучших фигуристов России. Этот праздник спорта пройдет с 5 по 7 февраля на арене «Мегаспорт». Встретимся во время прямых эфиров на Первом канале. Команда Загитовой и команда Медведевой + прыжковый турнир + зрительское голосование». Алексей Ягудин

Интересно, что один из подписчиков спросил олимпийского чемпиона, будет или нет он сам выступать на этом турнире. «Я? Вы прикалываетесь? Я развалюсь», — заявил он.

Отметим, что командный турнир фигуристов российские зрители ждут с большим нетерпением. Все-таки не каждый день можно увидеть на одном льду двух непримиримых соперниц – Алину Загитову и Евгению Медведеву.

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