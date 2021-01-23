Сладкий поцелуй: Собчак в сливочном платье свободного кроя запечатлелась с сыном на пляже

Ксения Собчак привыкла много работать. Перед Новым годом она снималась на разных передачах и посещала светские рауты. При этом телеведущая не скрывает, что каждую свободную минуту старается посвящать близким. Так во время новогодних каникул телеведущая гуляла по Санкт-Петербургу с сыном Платоном от первого брака. Она показала мальчику красоты зимнего города. А вот на днях звездна отправилась на Мальдивы.

Пока Полина Гагарина недавно вернулась с этих островов, как и Ольга Бузова. Пока они работают, Ксения только начала наслаждаться отдыхом на курорте. Девушка уже успела провести время на пляже, где устроила фотосессию. Она облачилась в легкое платье сливочного цвета на тонких бретельках. Наряд свободного кроя подчеркнул уже слегка загоревшую кожу блондинки. В кадре Собчак предстала с сыном, который нежно поцеловал маму в щечку. Такое проявление любви от мальчика вызвало улыбку на лице журналистки.

Поклонники восхитились красочным кадром. Многие отметили, что наследник Максима Виторгана заметно подрос и стал еще больше на папу. «Красивый у вас ребенок», «Раньше Ксюша ненавидела детей, а теперь такая милость», «Как это по-русски!», «Простая мысль: чтобы быть на Мальдивах, надо там быть!», «Красивый парень», «Ксюша цветет», «Милахи», «Очень красивый кадр», «Ксюша стала нежной», — прокомментировали пост подписчики.

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