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Анатолий Руденко объяснил, почему не стоит ждать продолжения сериала «Две судьбы»

Актер запечатлелся с исполнительницей главной роли и своей экранной женой Анной Горшковой.

Анатолий Руденко объяснил, почему не стоит ждать продолжения сериала «Две судьбы»
Анатолий Руденко. Фото: Globallookpress.com

Актер Анатолий Руденко в сторис Instagram ответил на самые интересные вопросы своих многочисленных подписчиков. Один из пользователей поинтересовался, будет ли продолжение полюбившего многим сериала «Две судьбы», у которого в России огромная армия поклонников.

Анатолий Руденко и Анна Горшкова
Анатолий Руденко и Анна Горшкова. Фото: instagram.com/to100nado/

«Продолжения «Двух судеб», к сожалению, не будет. Не смогли договориться с автором».

Анатолий Руденко

Напомним, что главные роли в сериале «Две судьбы. Новая жизнь» сыграли Анна Горшкова и как раз Анатолий Руденко. Горшкова была в роли Дарьи Волошиной, а Анатолий Руденко исполнил роль Петра Юсупова. Они по сюжету были мужем и женой.

Заметим, что всего в сериале четыре сезона. Он был снят по одноименным книгам писателя Семена Малкова. Всего насчитывает 56 серий. Планировалось также проведение съемок пятого сезона по книге Малкова под названием «Две судьбы. Похищение». Это произведение вышло в 2010 году. Проект, к сожалению, не был реализован.

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