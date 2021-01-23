«Совесть замучила»: брат Дани Милохина объяснил, почему их биологическая мать пришла на ток-шоу

Брат тиктокера Дани Милохина Илья заявил, что не держит обид на свою биологическую мать Любовь Бережную, которая отказалась от них с братом 17 лет назад, отдав в детский дом, где они в итоге провели десять лет пока не обрели новую семью.

Как отметил Илья, за один час, что они были вместе с мамой, смогли решить огромное количество вопросов, которые накапливались годами. По его словам, сейчас тяжело и ему, и ей. Он заметил, что признавать ошибки и промахи очень сложно. Особенно в подобных ситуациях. Он заметил, что пока у них холодные отношения и связи с родительницей он не чувствует. Также Илья объяснил, почему женщина решила напомнить о себе и пришла на телевидение.

«Думаю, совесть замучила, не думаю, что ради какой-то выгоды, иначе бы она уже раньше с нами связались с обоими. Я думаю, ей надо сначала разобраться в себе, а потом уже лезть в нашу с Даней жизнь».

Илья Милохин

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Напомним, что Даня Милохин в отличие от брата с родной мамой связь не поддерживает. По телеэфирам он не ходит и не комментирует внезапное появление родительницы, сообщает «СтарХит».

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