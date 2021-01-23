Давно замужем, воспитывает дочь: чем известна танцовщица, к которой мог уйти от Бузовой Манукян

Певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян объявили о своем расставании. Парочка приняла достаточно неожиданное решение поставить точку в отношениях. Причем все завершилось грандиозным скандалом. Телеведущая, к примеру, обвинила своего бойфренда в побоях и издевательствах, а также постоянных изменах.

Любопытно, что факты об изменах Давы своей любимой вовсе не беспочвенны, как может показать на первый взгляд. В последнее время в его Instagram одни сплошные танцы. Да не с кем-нибудь, а с симпатичной очаровательной блондинкой Дарьей Палей.

Она профессиональная танцовщица и хореограф. Хороша собой. Ей всего 23 года. Известна не своими наградами, но и слишком откровенными для чемпионатов нарядами. При этом Палей давно замужем, воспитывает двухлетнюю дочь Николь и, по ее словам, никогда не заводила романов с партнерами.

Отметим, что Дава и Бузова были вместе полтора года. Не так давно на Мальдивах они даже сыграли «свадьбу», которая, правда, не имеет юридической силы, сообщает «Комсомольская правда».

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