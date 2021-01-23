«Это личное дело Ольги. Нас не касается»: представитель Манукяна о его расставании с Бузовой

Как отметила девушка по имени Анна, музыкант и блогер занят на проекте «Танцы со звездами» и не отвлекается.

Пиарщица музыканта и блогера Давида Манукяна Анна высказалась после грандиозного скандала, который разразился накануне в Сети. В пятницу, 22 января, стало известно, что певица Ольга Бузова и Давид Манукян расстались после полутора лет отношений. Причем девушка обвинила бойфренда в побоях и постоянных изменах. Ничего общего с ним она больше иметь не хочет.

«Эту тему он не комментирует и не собирается. Это личное дело Ольги. Нас не касается: Давид живет своей жизнью. Пусть все идет, как идет».

Пиарщица Давида Манукяна

Любопытно, что масла в огонь подлила мама Давида Манукяна. Ольгу Бузову она считает алкоголичкой и проституткой, о чем открыто и заявила в Сети.

«Мы не видели этой информации, нам об этом ничего не известно. Давид сейчас очень занят, он ведь участвует в телепроекте «Танцы со звездами», каждый день репетиции. Весь этот скандал — забота пиар-службы Ольги Бузовой. Нам о нем нечего сказать», — заметила девушка.

Напомним, что еще совсем недавно на Мальдивах Ольга Бузова и Давид Манукян клялись друг другу в вечной любви. Они даже сыграли шуточную свадьбу, которая стоила им 700 долларов. Правда, никакой юридической силы те штампы в паспорте не значили, сообщает «Комсомольская правда».

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