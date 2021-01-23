«Один из главных модных хитов года»: Хромченко показала, как стильно «выгуливать» вещи из трикотажа в свет

Фэшн-эксперт представила конкретные образы, которые уместны на выход и не похожи на домашние прикиды.

В программе «Модный приговор» на Первом канале телеведущие часто помогают советами не только героиням выпусков, но и телезрительницам. В тематической рубрике Эвелина Хромченко представила несколько образов с трикотажными костюмами, и объяснила, почему их можно выгуливать в свет.

«В условиях современных реалий вещи из трикотажа стали незаменимыми. Как носить один из главных модных хитов этого года, расскажет Эвелина Хромченко», — представил рубрику модных советов Васильев.

На подиуме модели продемонстрировали самые разные цветовые решения и комбинации с трикотажными вещами.

«Слава богу, трикотаж легитимизирован не только для спорта, не только для дома, но еще и для выходов в свет», — подчеркнула эксперт. И пояснила: «Трикотажное платье, если его правильно преподнести, и особенно трикотажный костюм, если его правильно дополнить, вполне логичны и на коктейльном мероприятии и даже иногда в театре».

В первую очередь, Хромченко обратила внимание на мятный костюм, потому что он, по ее словам, – как раз хит продаж среди модной молодежи на протяжении уже нескольких сезонов и давным-давно завоевал все стрит-стайл блоги.

«Если снять эту шляпу, и это колье, которое одновременно является и поясом, если убрать сумку и модные ботильоны, то этот костюм перестанет иметь значение. Он начнет походить на пижаму, и вы в нем прекрасно проведете время дома», — привела в пример конкретный образ Хромченко.

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