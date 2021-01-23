Сын Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского пришел на «Золотого орла» с травмированным лицом

Сын актрисы Юлии Высоцкой и режиссера Андрея Кончаловского Петр появился на премии «Золотой орел» с травмированным лицом. Под глазом у 17-летнего красавчика было заметно красное пятно. Он позировал на красной дорожке в компании своих родственников — племянника Андрея Бакова и сестер Анны и Надежды Михалковых.

Отметим, что сам Андрей Кончаловский на премии не появился. Всему виной коронавирус. Режиссер решил не рисковать своим здоровьем.

Между тем именно Андрей Кончаловский получил на «Золотом орле» премию «Лучшая режиссура» за свою картину «Дорогие товарищи». Этот фильм ранее уже получал спецприз Венецианского кинофестиваля. Также лента выдвинута на премию «Оскар» от России. Именно Петр Кончаловский получил за отца престижную награду.

Напомним, что у Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского, кроме сына Петра, есть еще дочь Маша. Девушка несколько лет назад попала в серьезное ДТП, с тех пор родители не рассказывают о ней в прессе. Своего брата она старше на четыре года.

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