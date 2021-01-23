«Хочется чувствовать себя свободными»: Шпица объяснила, почему в 2020 году отменила свадьбу

По словам актрисы, торжество должно было пройти весной прошлого года.

Актриса Катерина Шпица объяснила, почему весной 2020 года не состоялась ее свадьба с фитнес-тренером Русланом Пановым.

«Спасибо коронавирусу. Я очень занятой человек, и предполагался удачный промежуток для свершения сего обряда. А потом ограничения. И до сих пор это имеет над нами власть. Ну потому что мне хочется торжества. Не праздника ради праздника. Хочется запомнить этот день. Хочется себя в этот день чувствовать свободными, не в маске». Катерина Шпица

Как добавила Катерина Шпица, свадьбу они с возлюбленным хотели устроить изначально на островах. В то же время актриса заметила, что антураж для нее стоит не на первом месте, сообщает vokrug.tv.

Напомним, что у Катерины Шпицы есть сын Герман. Его она родила от бывшего мужа Константина Адаева. С мужчиной она рассталась вскоре после появления наследника на свет. С Русланом Пановым Шпица вместе с 2018 года.

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