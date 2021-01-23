«Чудесный Мир»: Ильиных показала «общение» годовалого сына от Полунина с игрушечным олененком

Фигуристка отдыхает с мужем на Родине наследника – в Майами.

26-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных с мужем, 31-летним танцором балета Сергеем Полуниным и ребенком сейчас отдыхают в Майами. Именно здесь год назад на свет появился их первенец, сын Мир. И первый день рождения мальчика родители отпраздновали на его Родине.

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Отдых продолжается, и родители с малышом регулярно гуляют по побережью океана, наслаждаясь отпуском, закатами и друг другом. Ильиных регулярно показывает малыша Мира. И на этот раз она поделилась видеокадрами «общения» мальчика с игрушечным олененком – украшенную фонариками фигурку животного мама с сыном повстречали на пляже.

«What a Wonderful World», — подписала по-английски видео Ильиных. То есть «какой чудесный Мир».

Подписчики не смогли не отметить, как быстро вырос мальчик. Он уже уверенно ходит, обожает брокколи и блондинок.

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