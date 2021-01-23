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«Разберутся»: экс-звезда «Дома-2» Саша Черно высказалась о расставании Бузовой и Давы

Поющая телеведущая и тиктокер расстались со скандалом.

«Разберутся»: экс-звезда «Дома-2» Саша Черно высказалась о расставании Бузовой и Давы
Александра Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_officiall/

35-летняя Ольга Бузова накануне объявила о расставании с 27-летним бойфрендом Давидом Манукяном. Позже появились подробности разлада: со слов певицы, экс-возлюбленный унижал ее, изменял и даже избивал. На скандальную новость отреагировали многие знакомые пары. Например, Виктория Боня посчитала, что зря Ольга Бузова обнародовала личную переписку – так делать нельзя ни в коем случае.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Саша Черно, которая несколько лет была звездой телестройки, по просьбе поклонников тоже высказалась о расставании Бузовой и Давы.

«Взрослые люди, разберутся сами. Какая разница, кто что думает», — отреагировала на скандал Черно.

Саша Черно высказалась о расставании Бузовой и Давы
Саша Черно высказалась о расставании Бузовой и Давы. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_officiall/

К слову, Бузова делилась с подписчиками тем, как ей больно и обидно. Не сдерживая эмоций, не выбирая выражений, заливаясь слезами, поющая телеведущая высказала свое отношение к бывшему. Но позже видео удалила.

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