«Есть любящие люди»: Анастасия Волочкова похвасталась роскошным букетом роз

Балерина на днях отметила 45-летие, но до сих пор принимает подарки.

Знаменитая танцовщица Анастасия Волочкова 20 января отметила юбилей. Балерине и экс-солистке Большого театра исполнилось 45 лет. Звезда сцены на свой праздник пригласила огромное количество гостей – друзей, родных, коллег и журналистов. И показала, что находится в прекрасной форме, исполнив балетную партию для собравшихся.

Прошло уже несколько дней с юбилея, но балерина продолжает принимать поздравления и подарки. В микроблоге Волочкова похвасталась роскошным букетом из роз.

«Как здорово, когда на свете есть друзья и любящие люди», — гласит подпись под фото.

Волочкова забыла ограничить комментарии под публикацией, и поклонники поспешили дать ей обратную связь. Многие отметили, как прекрасна их любимица, и поздравили с прошедшим днем рождения:

«Как здорово, что несмотря ни на что у Вас все хорошо и прекрасны! С днем рождения!», «С днем рождения прекрасная Анастасия», «Прекрасно выглядите! С прошедшим вас днем рождения!!», «Моя лебедушка, женского вам счастья!», — пишут фолловеры.

Смотрите также