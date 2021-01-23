«Ты же и заработала!»: Дакота посмеялась над Бородиной и ее несостоятельным мужем

Телеведущая сняла смешной ролик о том, как потратила на шопинге все деньги, а певица решила напомнить ей, чьи это финансы.

Телеведущая канала ТНТ Ксения Бородина счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Они вместе уже 5 лет, за это время у них на свет появился общий ребенок – дочка Теона. Не секрет, что Ксения хорошо зарабатывает, по крайней мере, во времена «Дома-2» у не были внушительные гонорары. С закрытием телепроекта девушка, по ее признанию, не потеряла в деньгах – у нее свой бизнес, а также продолжение карьеры телеведущей в шоу «Бородина против Бузовой».

больше по теме Серьги за полмиллиона и столовые приборы за сотни тысяч: Бородина на шопинге порадовала себя дорогими покупками Телеведущая в честь первого рабочего дня решила отвлечься.

А вот относительно мужа Бородиной, Курбана Омарова, в Сети давно ходят не очень приятные шутки. Якобы, супруг теледивы живет за ее счет, сидит дома и от нечего делать дрессирует котов. И певица Рита Дакота посмеялась над этой парой, придя в аккаунт телеведущей.

Ксения Бородина сняла забавное видео для TikTok о том, как незаметно для себя потратила все деньги на шопинге. «Когда жалуешься мужу», — подписала ролик брюнетка.

В комментариях отметилась Рита Дакота. Она поспешила напомнить, чьи деньги тратит Бородина в этой ситуации, и стоит ли ей отчитываться в таком случае перед мужем.

«Так ты же и заработала, делай себе «уи уиии» сколько угодно)))))», — написала звезда.

Такой фидбэк вызвал просто шквал эмоций у подписчиков Бородиной. Многие выступили единогласно с Дакотой, а некоторые обвинили девушку в зависти. Тем не менее, сама хозяйка аккаунта никак не прокомментировала выпал в ее с мужем сторону.

Смотрите также