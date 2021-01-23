Словно невеста: Карпович примерила белое платье-колокол с акцентом на талию

Актриса театра и кино Мирослава Карпович, прославившаяся ролью в сериале «Папины дочки», в прошлом году пережила вторую волну популярности. Но принесли ее ей не выдающиеся киноработы, а роман с Павлом Прилучным, звездой сериала «Мажор». Актер развелся с женой Агатой Муцениеце, и его все чаще стали замечать в компании Карпович. Пара не подтвердила, но и не опровергла свои отношения, считая, что личная жизнь не подлежит обсуждению с посторонними.

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На волне популярности Карпович даже кардинально сменила имидж. Из длинноволосой брюнетки девушка перевоплотилась в блондинку с ультракороткой стрижкой. Кроме того, «папина дочка» активно перебирает гардероб в поисках своего стиля.

На этот раз Карпович примерила белое платье сложного кроя — фасона колокол с акцентом на талию и двухъярусной юбкой. Рукава с оборкой добавили легкости и женственности образу, а сама актриса назвала платье нежным. Такое легко можно выбрать в качестве свадебного для современной церемонии.

«Корсет сел идеально», — похвасталась звезда.

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