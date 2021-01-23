Модель на стиле: невестка Орбакайте вслед за Шейк выгуляла укороченный белый пуховик

Жена Никиты Преснякова следит за трендами и всегда выглядит модно.

Этой зимой одним из трендов верхней одежды стали укороченные дутые пуховики. Супермодель Ирина Шейк не смогла пройти мимо стильной вещицы и пополнила ею свой гардероб. В один из снежных ньюйоркских дней девушка выгуляла свой белый стеганый пуховик, порезвившись в сугробах.

Вслед за Шейк белый дутый пуховик приобрела невестка Орбакайте, 23-летняя модель Алена Краснова. Жена Никиты Преснякова следит за трендами, и каждый ее образ – это сочетание самых актуальных тенденций. Она показала свой аутфит в stories микроблога.

Краснова запечатлела себя в лифте в белом укороченном пуховике, дополнив его джинсами клеш с разрезами спереди. К слову, невестка Орбакайте поддержала еще один тренд, уже в аксессуарах: она выбрала для выхода в свет массивную сумку-шопер, остающуюся на пике моды уже который сезон подряд.

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