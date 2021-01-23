«Серьезная»: Бузова после расставания с Давой появилась на работе в кожаном сарафане и блузке с рюшами

35-летняя Ольга Бузова накануне стала одной из главных обсуждаемых персон в Сети. А точнее, ее заявление о том, что они с Давидом Манукяном расстались. Сначала телеведущая объявила, что не будет обсуждать подробности разлада, но потом ее прорвало: обливаясь слезами, певица в stories не смогла сдержать эмоций и рассказала о бывшем много нового.

Несмотря на свое тяжелое моральное состояние, Бузова нашла в себе силы отправиться на съемки. Девушка появилась на работе в кожаном бежевом сарафане с юбкой плиссе, надетом поверх белой блузки с рюшами.

«Серьезная Ольга Игоревна», — показала стилист проекта, как выглядит Бузова.

Телеведущая усиленно готовилась к эфиру, и, казалось, ее ничто не беспокоит, кроме работы. Девушка даже поулыбалась на камеру.

Напомним, Бузова и Дава были вместе чуть больше года. Они скрывали свой роман некоторое время, но потом перестали и демонстрировали пылкие чувства на публике. А на Новый год улетели на Мальдивы, где даже устроили церемонию бракосочетания.

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