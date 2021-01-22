Эффектного образа не получилось: Кристина Асмус в черном платье и сапогах-трубах разочаровала стилиста

Актриса Кристина Асмус поделилась в Instagram фото, на котором запечатлена в длинном черном платье с цветочным принтом и сапогах-трубах. Звезда театра имени Ермоловой сидит на лестничных ступеньках. Под снимком Кристина Асмус поблагодарила поклонников, которые постоянно ходят на спектакли.

«Я очень надеюсь, что скоро все нормализуется, не будет плюсовой статистики, и мы сможем играть репертуар и выпускать премьеры при полных залах», — поделилась Кристина Асмус.

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Многие подписчики предсказуемо сконцентрировались не на тексте публикации, а на снимке актрисы. Они признаются, что хотели бы видеть Кристину Асмус в несколько иных нарядах, ведь она еще так молода.

С ними согласна и модный эксперт Teleprogramma.pro Ольга Трофимова. Она также сочла образ Кристины Асмус не очень молодежным и дала несколько советом о том, как «осовременить» лук.

«Кристина Асмус поработала с цветом волос и превратилась в жгучую брюнетку, в связи с этим типаж и подача себя немного изменились, — отметила Ольга Трофимова в беседе с Teleprogramma.pro. — Платье с цветочным принтом на черном поле неплохо сочетается с новым образом актрисы, а вот обувь здесь должна быть другой. Хорошо будут смотреться ботинки на достаточно высокой подошве, либо казаки, либо полуботинки на скошенном каблуке с зауженным носом. Если еще дополнить курткой-косухой, то получится весьма эффектный образ. А так — мы видим спокойный, умеренный образ. Это точно не молодежный стиль, а я бы сказала, скромный».

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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